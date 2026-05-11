Huawei Mate 90 Pro Max получит перископ с 10-кратным зумом

Авторитетный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне Huawei Mate 90 Pro Max, релиз которого ожидается во второй половине года. Утверждается, что в состав основной камеры войдет перископный модуль с 10-кратным оптическим зумом и еще один телеобъектив. Что касается главного модуля, он будет полагаться на 1-дюймовый сенсор и фирменную систему обработки изображений XMAGE. Напомним, что в актуальном Huawei Mate 80 Pro Max используется два 50-Мп перископных модуля – один с 4-кратным оптическим приближением, а другой с 6,2-кратным зумом.