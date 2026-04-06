HONOR X70 Refresh Edition оценили в 245 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске новой версии смартфона X70, которая получила название Refresh Edition. Она может похвастаться расцветкой Sunrise Golden с матовой текстурой и узором, немного измененным блоком основной камеры и предустановленной прошивкой MagicOS 10 вместо MagicOS 9 в оригинале.

Смартфон также имеет в своем оснащении 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, 6,79-дюймовый плоский дисплей с разрешением 2640:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, защиту от воды и пыли согласно степеням IP69K, IP69, IP68 и IP66, ударопрочную конструкцию, аккумулятор ёмкостью 8300 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 80 Вт, корпус толщиной 7,76 мм и массой 193 граммов, металлическую рамку и два стереодинамика.