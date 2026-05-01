Продажи iPhone вновь бьют рекорды

Выручка компании Apple от продаж iPhone выросла на 22% и достигла 57 миллиардов долларов за последние месяцы, несмотря на проблемы в цепочке поставок. В интервью Reuters глава компании Тим Кук заявил, что спрос на iPhone был «чрезвычайно высоким», однако сейчас у компании меньше возможностей быстро нарастить поставки компонентов. Во время отчётного звонка он также отметил, что дефицит может затронуть и линейку Mac на фоне сохраняющегося высокого спроса. Всего за 2 квартал 2026 года Apple получила 111,2 миллиарда долларов выручки — это, по словам Кука, лучший мартовский квартал в истории компании. Отчёт вышел чуть больше чем через неделю после объявления о том, что Тим Кук уйдёт с поста генерального директора в сентябре.

Несмотря на скорый уход, Куку предстоит провести WWDC 2026 в июне, где ожидается анонс новых функций, включая более персонализированную версию Siri на базе модели Gemini от Google. При этом март для компании оказался насыщенным на анонсы — компания представила доступный MacBook Neo с ценой от 599 долларов, 13-дюймовым экраном, процессором A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти. Также были показаны iPhone 17E, iPad Air с процессором M4, а также обновлённые модели MacBook Air и MacBook Pro. Новые устройства помогли увеличить выручку от Mac до 8,4 миллиарда долларов, тогда как продажи iPad принесли 6,91 миллиарда долларов. Это приличный показатель с учётом определённого застоя на рынке электроники из-за слишком высоких цен на чипы памяти.