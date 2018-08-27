Google Pixel 2 XL превзошел Samsung Galaxy Note 9 в тесте камер

Профильное издание PhoneArena решило сравнить фотовозможности только что вышедшего смартфона Samsung Galaxy Note 9 с прошлогодним флагманом Google Pixel 2 XL. Полученные снимки опубликовали на сайт, где было устроено голосование среди читателей. Сразу отметим, что тест проводился в ночное время. Как итог, в шести случаях из семи голосовавшие предпочитали фотографии, сделанные на «гуглофон». Странно, что авторы не сравнили Galaxy Note 9 с Huawei P20 Pro, камера которого славится отличными снимками в условиях недостаточной освещенности.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, обновленным стилусом S Pen, а также операционной системой Android 8.1 Oreo.