Google Pixel 2 начнет использовать Pixel Visual Core в сторонних приложениях

Компания Google в скором времени выпустит обновление систем безопасности для своих смартфонов Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL. Помимо прочего, обновление улучшит работу камер. Как известно, смартфоны Pixel второго поколения получили фирменный процессор обработки изображений Pixel Visual Core. Теперь Google активирует этот процессор в сторонних приложениях, включая Instagram, Snapchat, WhatsApp, Telegram и других. Фото, сделанные в этих приложениях в условиях недостаточной освещенности, будут автоматически улучаться посредством вышеназванного процессора. Также обновление улучшит стабильность связи Wi-Fi, качество разговоров по Bluetooth, а также привнесет новые иконки в меню настроек и повысит автономность смартфонов.