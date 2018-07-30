Google Pixel 3 XL засветился на живых фото

В сообществе мобильных разработчиков XDA Developers опубликовали живые фотографии флагманского смартфона Google Pixel 3 XL, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, нас ждут тонкие рамки вокруг дисплея с вырезом, сканер отпечатков пальцев на задней панели и по-прежнему одинарная основная камера, что довольно странно на фоне двойных и даже тройных камер у конкурентов. Напомним, что предыдущие слухи прочили Pixel 3 экран на 5,3-дюйма без выреза, а Pixel 3XL – 6,2-дюймовый дисплей с «бровью»в стиле iPhone X. Официальный анонс новых смартфонов от поискового гиганта ожидается этой осенью.