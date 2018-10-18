Google Pixel 3 и Pixel 3 XL появились в продаже

Компания Google выпустила в продажу флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые были представлены чуть больше недели назад. Специально к выходу устройств поисковый гигант опубликовал рекламный ролик, в котором звезды ТВ, музыкальные продюсеры и видеоблогеры рассказывают о возможностях новинок. Pixel 3 оценен в 800 или 900 долларов за версии с 64 или 128 ГБ, а за Pixel 3 XL просят 900 или 1000 долларов за версии с 64 или 128 ГБ, соответственно.

Старшую модель оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с вырезом и разрешением 2960:1440 пикселей, младшую – 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160:1080 пикселей. Также новинки получили 12 Мп одинарную камеру с объективом диафрагмой F1,8, двойную фронтальную камеру с датчиками разрешением 8 Мп и диафрагмой F1,8 и F2,2, топовый процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумуляторы на 2915 мАч и 3430 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также ОС Android 9 Pie с жестовой системой управления.