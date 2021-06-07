Google Pixel 6 показали на официальных рендерах

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что некоторым крупным производителям не удается удержать своё устройство в секрете из-за поставщиков или партнеров, которые не придерживаются такого уровня секретности, который необходим. Например, на производстве вполне могут сфотографировать новый смартфон или его коробку, плюс в сеть часто попадают изображения устройства от производителей чехлов. Собственно, именно это и произошло сегодня со смартфоном Google Pixel 6 — на просторах интернета длительное время ходила информация о том, как этот смартфон может выглядеть, а теперь устройство официально, если так можно выразиться, слили в сеть производители аксессуаров. Благодаря им в интернете появились скриншоты с чехлами, на которых виден дизайн данного смартфона.

Например, судя по изображениям, у данного смартфона будет отверстие под фронтальную камеру, только не в левом верхнем углу, как это было до этого, а по центру дисплея. Это вполне ожидаемое изменение, так как отверстие по центру дисплея это более разумное решение со стороны производителя. Также на тыльной стороне можно заметить довольно интересную систему камер, которая выглядит привлекательно и обладает целым рядом модулей. Впрочем, пока что рано говорить, что конечный смартфон будет именно таким, так как производитель чехлов вполне мог ошибиться или это просто фейк, который распространяется под видом официальной информации. К подобным новостям всегда стоит относиться с недоверием.
Комментарии и отзывы Google Pixel 6
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