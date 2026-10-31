Redmi K100 с АКБ на 10000 мАч появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт продажам Redmi K100, который был представлен в Китае несколько дней назад. Новинка представлена в конфигурациях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти за 450, 525 и 585 долларов соответственно. Главной особенностью смартфона стал кремний-углеродный аккумулятор с ёмкостью 10000 мАч и плотностью энергии 957 Втч/л.

Redmi K100 также характеризуется 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и полнояркостным DC-регулированием яркости, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц, быстрой ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, выделенным игровым графическим чипом D2, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, поддержкой обходной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), корпусом с металлической рамкой, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, черной, белой и зеленой расцветками, предустановленной прошивкой Xiaomi HyperOS 4 на базе Android 17 и стереодинамиками с настройкой от Bose.
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