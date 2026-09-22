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Oppo представила смартфон Find X10 Pro Max

Новый флагман Oppo Find X10 Pro Max, представленный сегодня в Китае, стал первым в мире смартфоном, в котором все три основные камеры оснащены 200-мегапиксельными сенсорами. Основная камера получила динамический диапазон в 17 ступеней благодаря технологии DeepPix — это говорит о том, что производитель делает ставку не только на высокое разрешение, что особенно важно, поскольку количество мегапикселей уже давно не является главным фактором качества фотографий на смартфонах. Тройная основная камера установлена на крупной квадратной площадке, выступающей над корпусом. Сбоку от неё расположена отдельная планка со вспышкой и дополнительным сенсором.

Оранжевая декоративная линия напоминает о продолжающемся сотрудничестве Oppo с Hasselblad, при этом обычный Find X10, который в линейке неожиданно оказался без промежуточной версии Pro, получил похожий дизайн, но лишился дополнительного элемента с объективом, а разрешение его сверхширокоугольной камеры составляет 50 Мп. Новый Oppo Find X10 Pro Max работает на процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro, тогда как базовый Find X10 оснащён Dimensity 9600M. Оба смартфона получили аккумуляторы ёмкостью 8000 мАч, защиту IP69, а также настраиваемые цветовые профили для фотографии и различные плёночные эффекты. Правда, есть и хорошие новости — Oppo уже подтвердила, что Find X10 Pro Max позднее выйдет и на международном рынке, а не только на территории Китая. Это должно обрадовать фанатов бренда.
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