Oppo представила смартфон Find X10 Pro Max

Оранжевая декоративная линия напоминает о продолжающемся сотрудничестве Oppo с Hasselblad, при этом обычный Find X10, который в линейке неожиданно оказался без промежуточной версии Pro, получил похожий дизайн, но лишился дополнительного элемента с объективом, а разрешение его сверхширокоугольной камеры составляет 50 Мп. Новый Oppo Find X10 Pro Max работает на процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro, тогда как базовый Find X10 оснащён Dimensity 9600M. Оба смартфона получили аккумуляторы ёмкостью 8000 мАч, защиту IP69, а также настраиваемые цветовые профили для фотографии и различные плёночные эффекты. Правда, есть и хорошие новости — Oppo уже подтвердила, что Find X10 Pro Max позднее выйдет и на международном рынке, а не только на территории Китая. Это должно обрадовать фанатов бренда.