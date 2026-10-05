RedMagic 12 Pro+ побил рекорд в Geekbench 7

Таким образом, RedMagic 12 Pro+ опережает оба смартфона, хотя разрыв остается небольшим. В одноядерном тесте преимущество составляет около 1%, а в многоядерном — примерно 2–3% относительно предыдущих лучших результатов. При этом речь идет о предсерийном устройстве, поэтому показатели коммерческой версии могут отличаться в ту или иную сторону. Также стоит сказать, что смартфоны RedMagic ориентированы прежде всего на игры, поэтому эффективное охлаждение является одной из ключевых особенностей их аппаратной части. В некоторых предыдущих моделях компания использовала активную систему охлаждения, а для RedMagic 12 Pro+ уже анонсировала новую технологию охлаждения, подробности которой пока не раскрываются. Эффективное охлаждение позволяет процессору дольше удерживать высокие тактовые частоты, что положительно сказывается на результатах бенчмарков.