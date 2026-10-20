Официально: REDMI K100 получит 165-Гц экран

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне REDMI K100, который будет официально представлен уже 27 октября. Итак, китайский производитель подтвердил наличие 6,83-дюймового экрана с кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, нативной поддержкой режима 165 fps как минимум в 40 играх и технологией интерполяции кадров более чем в 100 играх, фирменной графической оболочки HyperOS 4 с повышенной энергоэффективностью. Ранее стало известно о 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 830 и нейронным ускорителем Qualcomm Hexagon, игровом графическом чипе D2 и ёмком аккумуляторе. Смартфон уже доступен для предварительного заказа на дебютном китайском рынке.