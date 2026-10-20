Официально: REDMI K100 получит 165-Гц экран

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне REDMI K100, который будет официально представлен уже 27 октября. Итак, китайский производитель подтвердил наличие 6,83-дюймового экрана с кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, нативной поддержкой режима 165 fps как минимум в 40 играх и технологией интерполяции кадров более чем в 100 играх, фирменной графической оболочки HyperOS 4 с повышенной энергоэффективностью. Ранее стало известно о 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 830 и нейронным ускорителем Qualcomm Hexagon, игровом графическом чипе D2 и ёмком аккумуляторе. Смартфон уже доступен для предварительного заказа на дебютном китайском рынке.

Представлен компактный ридер Palma 3…
Почти через два года после выхода предыдущего поколения чёрно-белого ридера Boox компания представила Pal…
Представлен компактный ридер iReader Tango2S…
Компания iReader пополнила ассортимент электронных книг моделью Tango2S, главной особенностью которой ста…
Смартфон HMD Aura 2 Pro показали на рендерах …
Сетевой информатор smahx_60 опубликовал первые изображения и подробности о характеристиках смартфона HMD …
Представлен бюджетный смартфон Itel A300+ с двумя экранами …
Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A300+, одной из особенностей которой ста…
Huawei представила смартфон Pura X View…
В прошлом месяце компания Huawei лишь частично раскрыла характеристики смартфона Pura X View, представив …
TECNO показала концепт безрамочного смартфона…
Создать смартфон с полностью безрамочным экраном до сих пор не удавалось ни одному производителю из-за вы…
POCO M8x 5G с АКБ на 7900 мАч оценили в 220 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO M8x 5G, которая базируется на 4-нанометрово…
Представлен складной смартфон Google Pixel 11 Pro Fold…
Компания Google пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Pixel 11 Pro Fold, в основе которой леж…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor