Google Pixel 6a подешевел до 350 долларов

Сразу после выхода смартфона Pixel 7a компания Google решила снизить цену на модель предыдущего поколения Pixel 6a. Теперь в США за нее просят всего 350 долларов. На старте продаж аппарат стоил 450 долларов.

Напомним, что Google Pixel 6a характеризуется фирменной платформой Tensor первого поколения, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 12 Мп и 12 Мп, 6,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, батареей ёмкостью 4410 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, разъемом USB-C 3.1, стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, габаритами 152,2:71,8:8,9 мм и массой 178 граммов.