Google Pixel 7 продают за 350 долларов

Американская сеть BestBuy продет смартфоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro с огромными скидками. Первый доступен всего за 350 долларов, хотя на старте продаж за него просили 600 долларов. Что до Pixel 7 Pro, то он теперь стоит 600 долларов. Также со скидкой можно приобрести и модель среднего уровня Pixel 6a – за 250 долларов.

Напомним, что Pixel 7 оснащается предустановленной операционной системой Android 13, фирменной платформой Tensor G2, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, процессором Titan M2, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, аккумулятором на 4355 мАч, селфи-камерой на 10,8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.