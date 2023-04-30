Google Pixel 7a показали на живых фото

Сетевые инсайдеры поделились живыми фото смартфона Google Pixel 7a, релиз которого ожидается 10 мая. На этот раз аппарат был запечатлен в расцветках Arctic Blue и Carbon Grey.

По предварительным данным, Google Pixel 7a оснастят 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, однокристальной системой Google Tensor G2, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 10,8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, а также поддержкой 20-Вт проводной и беспроводной зарядок. Ориентировочная цена Pixel 7a составляет 515 долларов за вариант с 8/128 ГБ памяти.