Google Pixel 7a получит беспроводную зарядку

В сеть утекли рекламные изображения смартфона Google Pixel 7a, официальная презентация которого ожидается 10 мая. Итак, устройство оснастят 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц (вероятно, разрешение экрана составит Full HD+), фирменной однокристальной системой Tensor G2, дополнительным процессором безопасности Titan M2, новым 64-Мп датчиком изображения в составе сдвоенной тыльной камеры, поддержкой беспроводной зарядки и временем автономной работы 72 часа. Также в материалах указано, что смартфон предназначен для бюджетных пользователей, а потому можно надеяться на приемлемую цену.

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