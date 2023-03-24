Google Pixel 7а выйдет 24 августа

На протяжении достаточно длительного времени на просторах интернета обсуждали новости о том, что вскоре компания Google должна выпустить свой более доступный смартфон Pixel 7а, который будет обладать достаточно приличным набором преимуществ за вполне адекватную цену. Безусловно, пока что говорить о качестве снимков, которые можно получить на данный смартфон, ещё рано, ведь помимо примерных характеристик данного смартфона у нас ничего нет. Впрочем, сегодня появились отличные новости, которые раскрывают дату старта продаж данного смартфона. Инсайдеры сообщили, что производитель планирует запустить предварительный заказ на свой доступный смартфон 20 июля, тогда как 24 августа смартфон уже будет доступен в магазинах по всему миру.

Соответственно, можно предположить, что компания планирует в ближайшее время провести полноценный анонс своего смартфона, который спустя месяц или два отправится в производство и будет готов к отправке на склады крупных ритейлеров. К сожалению, у нас нет никакой информации о цене, потому что до сих пор инсайдеры сливают исключительно дизайн корпуса и какие-то отдельные характеристики гаджета, но можно предположить, что Pixel 7а будет продаваться по той же цене, что и Pixel 6a. Если вам нужен доступный смартфон на самой свежей версии операционной системы Android, то это будет лучший выбор, но покупать смартфон придётся с доставкой из других стран, потому что Google официально в России Pixel не продаёт.