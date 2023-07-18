Google Pixel 8 Pro получит 12 ГБ ОЗУ

Авторитетный информатор Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне Google Pixel 8 Pro, официальный релиз которого ожидается в октябре этого года. Итак, флагману приписывают наличие дисплея LTPO OLED с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, фирменной однокристальной системы Google Tensor третьего поколения, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, чипа безопасности Titan, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация изображения), 64 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телефото), селфи-камеры на 11 Мп, аккумулятора ёмкостью 4950 мАч, поддержки 27-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системы Android 14.

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