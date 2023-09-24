Google Pixel 8 Pro получит LTPO-экран

На сайте Google Store появились изображения флагманских смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые подтверждают недавние утечки касательно дизайна грядущих новинок. Также стали известны свежие подробности о характеристиках новых «гуглофонов». Базовая модель Pixel 8 получит дисплей с частотой обновления 60/120 Гц, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 12 Мп (сверхширокоугольный модуль с автофокусом, которые позволит делать макрофотографии), 10,5-Мп селфи-камеру, 8 ГБ оперативной памяти и фирменную однокристальную систему Tensor третьего поколения. Старшая модель будет отличаться 48-Мп сверхширокоугольным модулем, 48-Мп модулем с 5-кратным зумом, LTPO-экраном с кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и 12 ГБ оперативной памяти. Цены на смартфоны стартуют от 700 и от 900 долларов соответственно. Официальная презентация запланирована на 4 октября.