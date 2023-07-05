Google Pixel 8 Pro засветился на первых фото

В сети появились первые живые фото флагманского смартфона Google Pixel 8 Pro, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают предыдущие утечки, демонстрируя фирменный горизонтальный блок основной камеры и врезанную по центру экрана фронтальную камеру. На включенном дисплее можно даже заметить упоминание 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 производства Samsung и 128 ГБ флеш-памяти от SKHynix.

По предварительным данным, Pixel 8 Pro оснастят фирменной однокристальной системой Google Tensor G3, плоским 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2992:1344 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-мп датчика Samsung ISOCELL GN2, батареей ёмкостью 4950 мАч и поддержкой Wi-Fi 7.