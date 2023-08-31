Google Pixel 8 и 8 Pro представят 4 октября

Компания Google объявила, что 4 октября этого года будут представлены флагманские смартфоны Pixel 8 и 8 Pro, а также умные часы Pixel Watch 2. Презентация пройдет в Нью-Йорке в 17:00 по московскому времени.

По данным сетевых инсайдеров, старшую модель Google Pixel 8 Pro оснастят фирменной платформой Tensor G3, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2992x1344 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 1600 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 64 Мп и 48 Мп, а также селфи-камерой разрешением 10,8 Мп. Google Pixel 8 приписывают наличие 6,17-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1400 нит, а также сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп и 12 Мп. Pixel 8 выйдет в версиях со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, а Pixel 8 Pro – с 512 ГБ, 256 ГБ и 128 ГБ памяти.
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