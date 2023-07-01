Google Pixel 8 не порадует скоростью зарядки

В сети появились новые подробности о флагманских смартфонах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, устройства будут поддерживать проводную зарядку мощностью 24 Вт и 27 Вт соответственно, а также беспроводную зарядку на 23 Вт. Также смартфонам достанутся аккумуляторы ёмкостью 4485 мАч и 4926 мАч соответственно.

Ранее сообщалось, что базовая модель получит 6,3-дюймовый экран с частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 1400 кд/м2, а Pixel 8 Pro – 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2992:1344 пикселя, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1600 кд/м2.