Google Pixel 8 получит камеру на 50-Мп сенсоре Samsung

Сетевые источники поделились подробностями о флагманских смартфонах Google Pixel 8, официальный релиз которых ожидается осенью следующего года. Утверждается, что новинки получат 50-Мп сенсор Samsung ISOCELL GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма. Для сравнения, Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а также Pixel 7 и Pixel 7 Pro оснащаются датчиком Samsung ISOCELL GN 1 оптического формата 1/1,31 дюйма. Также новый сенсор отличается от старого поддержкой функции Staggered HDR для достижения более высокого динамического диапазона на фото. Не забываем и про фирменные алгоритмы обработки Google, которые сильно улучшают снимки даже с посредственных камер.

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