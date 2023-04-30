Google Pixel 8 получит мощный процессор

Информатор Revegnus поделился подробностями о третьем поколении однокристальной системы Google Tensor, которая будет использоваться в смартфонах Google Pixel 8. Утверждается, что данная платформа получит аж девять ядер: одно Cortex-X3 с тактовой частотой 3,3 ГГц, четыре Cortex-A715 с частотой 2,6 ГГц и четыре Cortex-A510 с частотой от 2,2 до 2,3 ГГц. Предполагается, что производительность данного процессора окажется на уровне текущих флагманских SoC от MediaTek и Qualcomm. Правда, пока ничего не известно о графическом ускорителе. Ранее сообщалось, что Pixel 8 получит 6,16-дюймовый OLED-экран против 6,3-дюймового дисплея у текущего поколения и размерах 150,5:70,8:8,9 мм.