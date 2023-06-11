Google Pixel 8 получит продвинутую камеру

Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о смартфонах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, официальный релиз которых ожидается осенью этого года. По данным источника, новинки получат основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения оптического формата 1/1,12 дюйма и размером пикселя 1,4 мкм. Pixel 8 получит сверхширокоугольный модуль на базе 12-Мп сенсора Sony IMX386 формата 1/2,3 дюйма, а Pixel 8 Pro – 64-Мп датчик IMX787 на 1/1,7 дюйма. Старшая модель также сможет похвастаться 48-Мп модулем с сенсором ISOCELL GM5 и оптикой с пятикратным оптическим зумом. Наконец, Pixel 8 Pro будет отличаться от базовой модели наличие термометром, который основан на датчике Melexis MLX90632.

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