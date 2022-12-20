Google Pixel 8 получит улучшенную систему камер

Буквально недавно в продажу поступил смартфон Google Pixel 7, который оказался достаточно интересным решением, пусть и не без недостатков, а уже сейчас инсайдеры рассказывают информацию о будущем гаджете под названием Google Pixel 8. Да, поставщики секретной информации уверены, что устройство уже находится в разработке и в ближайшее время, скорее всего, весной следующего года, новинка уже будет официально анонсирована. И главное преимущество нового гаджета будет заключаться в новых камерах — производитель опять делает упор на качестве снимков, так как это буквально главная фишка всех смартфонов поискового гиганта. Правда, в этот раз речь идёт не про мегапиксели и прочие радости, а про более глубокие системы обработки изображения.

Например, производитель планирует как-то интегрировать систему HDR при съёмке фотографий, чтобы система на базе искусственного интеллекта могла более качественно обрабатывать светлые и тёмные участки кадра. В результате пользователь получит достаточно качественные снимки даже при плохом освещении, что многим, безусловно, понравится. Другое дело, что помимо камер у устройства будет новый чип, старый дизайн и дисплей, так что потенциально невероятного скачка в этом направлении не произойдёт. Возможно, компания хочет плавно обновлять гаджеты, чтобы владельцы текущего поколения не чувствовали себя обманутыми, как это делает та же Apple, например, но пока что это только догадки и ничего более. Будем ждать анонс.
iQOO 11 Pro показали на рендерах…
Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что смартфон iQOO 11 Pro будет испо…
Samsung Galaxy S20 получил стабильную Android 13…
Компания Samsung, видимо, нашла золотую жилу — вместо того, чтобы делать акцент на производительность про…
Realme GT Neo 3T официально вышел в России…
Компания Realme официально объявила о начала продаж смартфона GT Neo 3T в России. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128…
Смартфон Xiaomi Civi 2 оценен в 335 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Civi 2, которая при толщине корпуса 7,23 мм и ма…
Snapdragon 8 Gen 2 на 45% мощнее Exynos 2200…
Несколько недель назад был официально представлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm, кото…
Смартфон Oukitel WP21 появился в продаже со скидкой …
Компания Oukitel дала старт представленному недавно смартфону WP21, который можно приобрести на Aliexpres…
Redmi Note 12 c 210-Вт зарядкой засветился в Китае…
Сетевые источники сообщают, что в Китае прошли сертификацию сразу три версии смартфона Redmi Note 12. И е…
Samsung Galaxy A14 получит стильный дизайн …
Известный своей осведомленностью инсайдер Стив Хеммерстофер продолжает публиковать изображения еще не пре…
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor