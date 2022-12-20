Google Pixel 8 получит улучшенную систему камер

Буквально недавно в продажу поступил смартфон Google Pixel 7, который оказался достаточно интересным решением, пусть и не без недостатков, а уже сейчас инсайдеры рассказывают информацию о будущем гаджете под названием Google Pixel 8. Да, поставщики секретной информации уверены, что устройство уже находится в разработке и в ближайшее время, скорее всего, весной следующего года, новинка уже будет официально анонсирована. И главное преимущество нового гаджета будет заключаться в новых камерах — производитель опять делает упор на качестве снимков, так как это буквально главная фишка всех смартфонов поискового гиганта. Правда, в этот раз речь идёт не про мегапиксели и прочие радости, а про более глубокие системы обработки изображения.

Например, производитель планирует как-то интегрировать систему HDR при съёмке фотографий, чтобы система на базе искусственного интеллекта могла более качественно обрабатывать светлые и тёмные участки кадра. В результате пользователь получит достаточно качественные снимки даже при плохом освещении, что многим, безусловно, понравится. Другое дело, что помимо камер у устройства будет новый чип, старый дизайн и дисплей, так что потенциально невероятного скачка в этом направлении не произойдёт. Возможно, компания хочет плавно обновлять гаджеты, чтобы владельцы текущего поколения не чувствовали себя обманутыми, как это делает та же Apple, например, но пока что это только догадки и ничего более. Будем ждать анонс.