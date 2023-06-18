Google Pixel 8 станет еще компактнее

Профильный ресурс Android Authority поделился подробностями о характеристиках дисплеев в еще не представленных официально смартфонах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Итак, базовая модель получит 6,3-дюймовый экран против 6,3 дюйма у предшественника и 6,4 дюйма у Pixel 6. Сообщается о частоте обновления 120 Гц и пиковой яркости 1400 кд/м2. Pixel 8 Pro оснастят тем же 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2992:1344 пикселя, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1600 кд/м2. Из улучшений, экран в Pixel 8 Pro получит больший диапазон и количество шагов для регулировки частоты обновления изображения, чем Pixel 7 Pro. Другим изменением станут более округлые грани и углы.