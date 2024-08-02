Google Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro Fold показали на новых рендерах

Набирающий популярность сетевой информатор MysteryLupin опубликовал новые рендеры смартфонов Google Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold, которые еще не были представлены официально. Судя по изображениям, базовая модель получит плоскую металлическую рамку корпуса, плоский дисплей и сдвоенную основную камеру в горизонтальном блоке. Старшая модель отличается лишь тройной тыльной камерой. Что до складного Pixel 9 Pro Fold, то он выделяется иным дизайном тыльной камеры. Этой модели приписывают наличие 6,3-дюймового внешнего экрана, 8-дюймового гибкого дисплея Super Active Flex, процессора Google Tensor G4, 16 ГБ ОЗУ, селфи-камеры на 10 Мп и тройной основной камеры с модулями разрешением 48 Мп, 10,5 Мп (сверхширик) и 10,8 Мп (телеобъектив). Официальная презентация смартфонов запланирована на 13 августа.