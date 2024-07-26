Google Pixel 9 Pro Fold получит странное соотношение сторон экрана

Соответственно, новая модель, по этим данным, будет оснащена 8-дюймовым внутренним экраном с разрешением 2152x2076 пикселей и частотой обновления 120 Гц с пиковой яркостью в режиме HDR до 1600 нит. Внешний дисплей получит диагональю 6,24 дюйма и разрешение 1080x2424 с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью в режиме HDR 1800 нит. Это делает оба экрана Pixel 9 Pro Fold больше и ярче, чем у оригинального Pixel Fold. И хотя соотношение сторон изменилось не так уж существенно, можно предположить, что внутренний экран гаджета будет чуть шире, что существенно повлияет на взаимодействие с контентом. Например, просматривать фильмы или сериалы будет достаточно неудобно из-за огромных чёрных полос сверху и снизу дисплея, да и в играх ситуация будет та же.