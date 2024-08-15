Google Pixel 9 использует для сигналов SOS систему от Garmin

Функция спутникового сигнала SOS в последнее время становится всё более распространённой на новых флагманских смартфонах, что ставит под угрозу существование устройств вроде inReach от Garmin, которые специально для этих целей и создавалось. Однако, как оказалось, компания Garmin может сосуществовать с новыми смартфонами и технологиями — компания Google объединилась с Garmin Response для обеспечения координации экстренных служб в рамках функции спутникового сигнала SOS в новой серии смартфонов Pixel 9. На данный момент эта услуга доступна только в США и только для пользователей новой линейки смартфонов — Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold. Старые модели не поддерживаются, к огромному сожалению, но на самом деле это было вполне ожидаемо.

При этом в компании отметили, что сервис Garmin Response ежегодно обрабатывает более 17000 активаций сигналов SOS в более чем 150 странах, так что, скорее всего, у них достаточно хорошая инфраструктура и сервис работает достаточно эффективно. Более того, в компании заявили, что Garmin сотрудничает с глобальной сетью специалистов по поиску и спасению, береговой охраной, посольствами и другими организациями, которые могут оказать помощь в чрезвычайной ситуации, тогда как собирать всё это с нуля было бы крайне проблематично, долго и дорого. Так что, вероятно, Google поступила абсолютно правильно, выбрав уже готовый сервис от крупной компании, ведь это позволяет дать пользователям то, что им действительно нужно.
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