Google Pixel 9 окажется дорогим смартфоном

В сеть утекли французские цены на флагманские смартфоны линейки Google Pixel 9, релиз которой состоится 13 августа. Итак, базовая модель будет стоить 900 и 1000 евро за версии с 128 и 256 ГБ флеш-памяти. Pixel 9 Pro обойдется в 1100, 1200 и 1330 за конфигурации с 128, 256 и 512 ГБ. Pixel 9 Pro XL в тех же вариантах и еще с версией на 1 ТБ будет стоить 1200, 1300, 1430 и 1690 евро. Наконец за складной Pixel 9 Pro Fold попросят 1900 и 2039 евро в вариантах на 256 и 512 ГБ встроенной памяти. Таким образом, цены на новое поколение вырастут, а в некоторых конфигурациях весьма существенно.