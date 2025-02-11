Google Pixel 9A показали на свежих рендерах

Новые слитые в сеть рендеры грядущего смартфона Pixel 9A, похоже, подтверждают слухи последних месяцев о том, что Google практически отказалась от выпирающего модуля камеры в этом году. Стоит отметить, что на самом деле смартфоны с полностью плоской тыльной панелью давно стали редкостью, поскольку производители массово перешли на выступающие модули камер. Именно поэтому рендеры Pixel 9A выглядят особенно интригующе — хотя при обзоре сбоку всё же можно заметить едва заметный выступ. Основная камера смартфона получит 48-мегапиксельный главный сенсор (против 64 Мп в Pixel 8A) и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера также получит разрешение 13 Мп, а аккумулятор в Pixel 9A увелчат до 5100 мАч по сравнению с 4492 мАч у предшественника.

Кроме того, по данным Android Headlines, цена смартфона составит 499 долларов за базовую версию с 128 ГБ памяти и 599 долларов за модель с 256 ГБ. Официальный анонс Pixel 9A ожидается 19 марта, а старт продаж — 26 марта, так что на самом деле долго гадать пользователям не придётся. Ранее также сообщалось, что Pixel 9A получит 6,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и максимальный объём встроенного хранилища в 256 ГБ. Основным конкурентом новинки, скорее всего, станет iPhone SE 4, который, по слухам, Apple может представить в ближайшее время. Будет интересно посмотреть на их состязание в сегменте относительно доступных смартфонов.
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