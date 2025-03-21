Google Pixel 9A получил урезанную версию ИИ

Несмотря на то, что смартфон Google Pixel 9A оснащён таким же чипом Tensor G4, как и его более дорогие аналоги, он получил упрощённую версию искусственного интеллекта Gemini AI. Сегодня компания Google официально подтвердила изданию Ars Technica, что Pixel 9A не поддерживает некоторые функции, включая приложение Pixel Screenshots на основе ИИ, из-за ограниченного объёма оперативной памяти — смартфон получил всего 8 ГБ ОЗУ. В отличие от Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold, которые используют модель Gemini Nano XS, в Pixel 9A установлен ещё более компактный вариант — Gemini Nano 1.0 XXS. Для сравнения — у Pixel 9 имеется 12 ГБ оперативной памяти, а у Pixel 9 Pro и Pro Fold — 16 ГБ ОЗУ. Кроме того, на Pixel 9A модель Gemini Nano XXS работает только при необходимости и не функционирует в фоновом режиме.

Помимо Pixel Screenshots, который позволяет искать текст в скриншотах, Pixel 9A также лишён функции Call Notes, создающей ИИ-резюме телефонных разговоров. Однако смартфон всё же поддерживает создание текстовых сводок аудиозаписей в приложении Recorder, так как эта функция основана на транскрипции речи. Ранее Google добавила Gemini AI только в Pixel 8 Pro, оставив обычный Pixel 8 без этой функции. Однако позже, после жалоб пользователей, компания внедрила её и в стандартную версию. Как отмечает Ars Technica, в Pixel 8 также используется модель Gemini Nano XXS, потому что устройство получило урезанную оперативную память. Это вполне логичный шаг, конечно.
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