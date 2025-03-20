Google Pixel 9A выйдет позже из-за неисправности

Новый среднебюджетный смартфон Google под названием Pixel 9A поступит в продажу только в апреле. В этом нет ничего необычного, но любопытно, что даже оформить предзаказ пока невозможно — обычно Google сразу после анонса открывает приём заказов, но в этот раз всё иначе. Причина такого нестандартного запуска в том, что изначально компания планировала выпустить Pixel 9A в марте, однако выпуск отложили для дополнительных проверок качества. По словам представителя Google Мэтта Флегала, в незначительном количестве устройств обнаружены проблемы с качеством одного из компонентов, и сейчас компания проводит проверку. Кроме того, журналисты ещё не получили тестовые образцы нового смартфона, что может свидетельствовать о найденных в последний момент неполадках. Пока неизвестно, о каком именно компоненте идёт речь, но это явно что-то важное.

Хотя смартфоны Google Pixel в целом считаются надёжными, у компании уже были прецеденты с аппаратными проблемами. В начале этого года Google выпустила срочное обновление прошивки для старого Pixel 4A, чтобы устранить перегрев аккумулятора. В прошлом году компания расширила гарантийное покрытие для Pixel 8 из-за дефектов дисплея, а несколькими годами ранее пользователи Pixel 4A 5G столкнулись с проблемами сенсора после обновления. Также первые процессоры Tensor нередко нагревались сильнее ожидаемого. Но несмотря на задержку, сам факт того, что Google предпочла не рисковать и провести дополнительные проверки, выглядит обнадёживающе.