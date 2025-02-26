Google Pixel 9a будут продавать за 500 долларов

Кроме того, новый смартфон, по слухам, будет официально представлен 19 марта, тогда же стартуют предзаказы. Ожидается, что продажи начнутся 26 марта, но точный перечень регионов пока что под вопросом — производитель об этом ничего не говорит. Но уже сейчас из различных инсайдов известно, что Pixel 9a получит чип Google Tensor G4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Он будет оснащён 6,28-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 2700 нит. Основная камера на 48 Мп дополнится 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем, также смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5100 мАч и будет работать на Android 15. Это достаточно приличный набор бонусов для смартфона, который относится к бюджетному сегменту и явно не претендует на звание самого лучшего решения в линейке Google.