Google Pixel 9a будут продавать за 500 долларов

На текущий момент кажется, что буквально каждый день появляются новые утечки про Google Pixel 9a, так как этот смартфон на данный момент выглядит наиболее интересным решением в своей ценовой категории, и сегодняшний день не стал исключением из правила. Стоит напомнить, что ранее уже сообщалось о возможных ценах на данное устройство в США и Европе, а теперь появились данные про цены на новинку для Великобритании. Согласно последним данным, версия Pixel 9a с 128 ГБ памяти будет стоить 499 фунтов в Великобритании, а модель с 256 ГБ обойдётся в 599 фунтов. В США цены составят 499 и 599 долларов соответственно, то есть в Европе модель будет дороже, потому что фунд крепче доллара.

Кроме того, новый смартфон, по слухам, будет официально представлен 19 марта, тогда же стартуют предзаказы. Ожидается, что продажи начнутся 26 марта, но точный перечень регионов пока что под вопросом — производитель об этом ничего не говорит. Но уже сейчас из различных инсайдов известно, что Pixel 9a получит чип Google Tensor G4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Он будет оснащён 6,28-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 2700 нит. Основная камера на 48 Мп дополнится 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем, также смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5100 мАч и будет работать на Android 15. Это достаточно приличный набор бонусов для смартфона, который относится к бюджетному сегменту и явно не претендует на звание самого лучшего решения в линейке Google.
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