Google Pixel Fold получит широкие рамки

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился новым изображением складного смартфона Google Pixel Fold, официальный релиз которого ожидается уже 10 мая. Новый рендер обращает на себя внимание очень широкими рамками вокруг дисплея. Есть небольшая вероятность, что перед нами прототип, а финальный образец окажется привлекательнее.

По предварительным данным, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2092:1080 пикселей, 7,6-дюймовый гибкий OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2208:1840 пикселей, однокристальную систему Google Tensor G2 и тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп (датчик формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация), 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8 Мп (5-кратный оптический зум). Вариант с 12/256 ГБ памяти будет стоить 1800 долларов, а с 512 ГБ встроенной памяти – 1920 долларов.