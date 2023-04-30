Google Pixel Fold получит широкие рамки

По предварительным данным, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2092:1080 пикселей, 7,6-дюймовый гибкий OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2208:1840 пикселей, однокристальную систему Google Tensor G2 и тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп (датчик формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация), 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8 Мп (5-кратный оптический зум). Вариант с 12/256 ГБ памяти будет стоить 1800 долларов, а с 512 ГБ встроенной памяти – 1920 долларов.