Google Pixel Fold получит передовой дисплей Samsung

Если верить информации инсайдеров, компания Google представит свой первый складной смартфон Pixel Fold уже в этом году, и мы надеемся, что Google добъётся успеха в этой области. Всё же в этом году мы уже видели очень много крайне достойных новинок в данном сегменте от крупных производителей, так что это отличное время для тех, кто любит форм-фактор, но хочет получить решение от компании, которая сможет должным образом оптимизировать операционную систему под новый формат дисплея. И учитывая, что Pixel Fold будет конкурировать с такими устройствами, как Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, производителю действительно придётся поработать над тем, чтобы выпустить в продажу качественное решение, потому что на текущий момент на рынке просто очень много качественных решений.

Более того, согласно сообщению южнокорейского новостного издания The Elec, Samsung будет поставлять Google складные дисплеи для Pixel Fold, что неудивительно, потому что больше их поставлять просто некому. Однако более интересная деталь секретной информации гласит, что дисплеи, которые получит новый складной смартфон, будут основаны на новом материале дисплея M13 от Samsung Display. К сожалению, мало что известно об этом материале M13, но, тем не менее, отчёт издания подразумевает, что это улучшенная версия M12 — дисплея, который уже используется в Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Также данные издания указывают на то, что складной гаджет будет выпущен где-то во второй половине 2023 года.