Google Pixel Lite могут выпустить в Индии

Не секрет, что компания Google хочет закрепиться на перспективном рынке Индии, куда планирует поставлять Nest, Pixelbook, Wi-Fi-оборудование, Google Home. Чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, американцы выпустит смартфон среднего уровня Pixel Lite. Об этом сообщает издание Economic Times, ссылаясь на источники внутри отрасли. По их словам, аппарат может быть представлен уже в июле-августе, а старт продаж Pixel 3 намечен на 7 ноября, аккурат на местный праздник Дивали. Отмечается, что Pixel Lite выйдет и в других развивающихся странах. Любопытно, что в прошлом году в сети появился аналогичный слух, однако тогда Google быстро его развеяла. На этот раз поисковый гигант не спешит с опровержением.