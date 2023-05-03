Google Pixel Tablet показали на пресс-рендере

Известный инсайдер EVLeaks Google поделился качественным изображением планшета Google Pixel Tablet, официальная презентация которого запланирована на 10 мая. Рендер демонстрирует фронтальную часть устройства, однако нельзя не заметить светло-розовую расцветку боковых граней. Отметим довольно толстые рамки вокруг экрана и врезанную по центру селфи-камеру. Ранее сообщалось, что планшет получит интерфейс USB Type-C, четыре динамика, алюминиевый корпус с нанокерамическим покрытием, фирменную однокристальную систему Tensor G2, 8 ГБ оперативной памяти, 8-Мп основную и селфи-камеры, а также предустановленную операционную систему Android 13. Ориентировочная цена Google Pixel Tablet составляет 600-650 евро за вариант со 128 ГБ флеш-памяти.