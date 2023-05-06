Google Pixel Watch 2 представят вместе с Pixel 8

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о дате выхода второго поколения умных часов Google Pixel Watch. Утверждается, что новинку представят осенью этого года вместе со смартфонами Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Технические характеристики и ориентировочная цена пока не приводятся.

Напомним, что выпущенные в прошлом году Google Pixel Watch оснащаются 41-мм корпусом из нержавеющей стали и закаленного стекла Gorilla Glass 5, AMOLED-дисплеем с плотностью 320 ppi, яркостью до 1000 кд/м2 и поддержкой режима Always-On, платформой Exynos 9110 и чипом Cortex M33, 2 ГБ ОЗУ и 32 флеш-памяти, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 294 мАч, беспроводной зарядкой с магнитным креплением, датчиками для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и других жизненных показателей, множеством режимов тренировок, функцией определения падения пользователя и автоматическим вызовом экстренной службы, а также предустановленной ОС Google Wear OS 3.5.
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