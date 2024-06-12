Google Pixel Watch 3 XL показали на рендерах

Известный информатор OnLeaks и профильное издание Android Headlines поделились качественными изображениями умных часов Google Pixel Watch 3 XL, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что Pixel Watch 3 XL получат 1,45-дюймовый дисплей, Pixel Watch 3 – 1,2-дюймовый экран. При этом старшая модель окажется толще (13,89 мм), а её габариты составят 45:45 мм. Pixel Watch 3 XL также оснастят навигационной головкой и дополнительной кнопкой на правой грани. На тыльной стороне будут размещены различные датчики. Официальная презентация Google Pixel Watch 3 XL и Pixel Watch 3 состоится грядущей осенью вместе с новыми флагманскими смартфонами Google Pixel.

Часы Casio G-Shock Frogman MRG-BF1000B-1A оценили в $4600…
Компания Casio представила дайверские часы G-Shock Frogman MRG-BF1000B-1A, которые станут доступны для по…
Представлены детские часы Google Fitbit Ace LTE…
Компания Google пополнила ассортимент умных часов моделью Fitbit Ace LTE, которая предназначена для детей…
Фитнес-браслет Honor Band 9 оценен в 35 долларов …
Компания Honor представила сегодня не только флагманские смартфоны Magic6 Ultimate и Magic6 RSR Porsche D…
Casio G-Shock GA-110MF-1A оценили в 155 долларов …
Компания Casio представила аналого-цифровые часы G-Shock GA-110MF-1A, которые могут похвастаться цифербла…
Vivo Watch 3 ECG оценили в 205 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Watch 3 ECG, которая оценена на местном для произв…
Samsung готовит к официальному релизу часы Galaxy Watch FE…
Сегодня произошла достаточно интересная ситуация — дело в том, что в сеть утекли изображения и характерис…
Часы Huawei WATCH FIT 3 оценили в 13 тысяч рублей …
Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы WATCH FIT 3, которые были представлены в начале…
OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition оценены в 350 евро…
Компания OnePlus пополнила ассортимент умных часов новой версией модели OnePlus Watch 2, которая получила…
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE BandУмный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band
Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчинОбзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GTУмные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor