Google Pixel Watch 3 XL показали на рендерах

Известный информатор OnLeaks и профильное издание Android Headlines поделились качественными изображениями умных часов Google Pixel Watch 3 XL, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что Pixel Watch 3 XL получат 1,45-дюймовый дисплей, Pixel Watch 3 – 1,2-дюймовый экран. При этом старшая модель окажется толще (13,89 мм), а её габариты составят 45:45 мм. Pixel Watch 3 XL также оснастят навигационной головкой и дополнительной кнопкой на правой грани. На тыльной стороне будут размещены различные датчики. Официальная презентация Google Pixel Watch 3 XL и Pixel Watch 3 состоится грядущей осенью вместе с новыми флагманскими смартфонами Google Pixel.