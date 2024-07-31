Google Pixel Watch 3 показали на пресс-рендерах

В сеть утекли официальные тизеры умных часов Google Pixel Watch 3, раскрывающие дизайн и характеристики грядущей новинки. Итак, часы выйдут в размерах 41 мм и 45 мм. Новинку также оснастят фирменным экраном Actua с пиковой яркостью до 2000 нит, увеличенной на 20% скоростью зарядки, автономностью до 24 часов с активированной функцией Always-On Display и до 36 часов в режиме энергосбережения, многочисленными возможностями по отслеживанию показателей здоровья и мониторинга спортивной активности, а также комплектом поставки с ремешком и зарядным устройством USB-C. Официальная презентация часов состоится 13 августа.

Часы Realme Watch S2 порадуют автономностью …
Компания Realme поделилась подробностями об умных часах Watch S2, которые будут представлены уже 30 июля …
Fitbit представила умные часы Ace LTE для детей…
Сегодня компания Fitbit (является дочерним подразделением Google) объявила о релизе новых умных часов Ace…
Представлены спортивные часы Casio G-Shock GBD-300…
Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GBD-300, которая относится к спор…
Часы Vivo Watch 3 готовы к глобальному релизу …
Профильное издание 91mobiles сообщает, что международный дебют умных часов Vivo Watch 3 состоится в ближа…
Samsung Galaxy Watch7 оценили в 26 тысяч рублей …
Отечественный оператор МТС начал принимать предзаказы на умные часы Samsung Galaxy Watch7 LTE, которые оц…
Часы Casio G-Shock MRG-B2100B-1A оценили в 4100 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MRG-B2100B-1A, которая изготавлива…
Samsung Galaxy Watch 7 получат уникальный процессор…
Компания Samsung, по информации сразу нескольких инсайдеров, активно готовится к запуску своего первого у…
Mobvoi представила умные часы TicWatch Pro 5…
В мае прошлого года компания Mobvoi представила свои новые умные часы TicWatch Pro 5, а год спустя бренд …
Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GTУмные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor