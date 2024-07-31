Google Pixel Watch 3 показали на пресс-рендерах

В сеть утекли официальные тизеры умных часов Google Pixel Watch 3, раскрывающие дизайн и характеристики грядущей новинки. Итак, часы выйдут в размерах 41 мм и 45 мм. Новинку также оснастят фирменным экраном Actua с пиковой яркостью до 2000 нит, увеличенной на 20% скоростью зарядки, автономностью до 24 часов с активированной функцией Always-On Display и до 36 часов в режиме энергосбережения, многочисленными возможностями по отслеживанию показателей здоровья и мониторинга спортивной активности, а также комплектом поставки с ремешком и зарядным устройством USB-C. Официальная презентация часов состоится 13 августа.