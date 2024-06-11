Google Pixel Watch 3 получат более тонкие рамки и… всё

По информации инсайдеров, компания Google планирует оставить часы в том же дизайне, что и предыдущее поколение, только теперь будет изменена система крепления ремешка, а рамки вокруг дисплея станут меньше. Это позволяет предположить, что если компания планирует оставить те же размеры корпуса, но рамки сделать тоньше, то диагональ дисплея слегка увеличится. Пока что это все возможные изменения в новых часах, что, конечно, слегка огорчает, потому что от третьего поколения явно ждали большего. Да и второе поколение умных часов Google тоже было не сильно интересным в плане нововведений. Вероятно, производитель не может или не хочет делать какого-то прорыва, так как доля на рынке очень скудная и пока что нужно наращивать аудиторию фанатов.