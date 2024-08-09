Google Pixel Watch 3 получат железо прошлого поколения

До презентации Made by Google осталась всего неделя, так что инсайдеры пытаются поведать как можно больше информации о грядущих продуктах компании до того, как их официально представят общественности. Например, сегодня информационное издания Android Headlines, которое специализируется на сливах информации о продукции компании Google, официально сообщило, что модель Pixel Watch 3 будет использовать тот же процессор, что и его предшественник, то есть часты будут оборудованы процессором Qualcomm Snapdragon Wear 5100 и сопроцессором Cortex M33. Часы также будут иметь те же 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, так что улучшений в производительности в этом году ожидать явно не стоит. Компания почему-то решила просто взять железо прошлого года и продать под видом совершенно нового устройства флагманского уровня.

Да, есть данные, что новый дисплей будет иметь частоту обновления 60 Гц, что является значительным скачком по сравнению с частотой 30 Гц у предыдущей модели, но, с другой стороны, просто предыдущее поколение было слишком отсталым по современным меркам. Также в часах появится адаптивный режим, когда частота обновления регулируется в зависимости от потребностей пользователя — 1 Гц для режима Always on Display и 60 Гц, когда пользователь активно эксплуатирует устройство. Но пока что этого достаточно мало, чтобы сказать, что новое поколение будет заслуживать хайпа вокруг умных часов на просторах интернета.