Google Pixel Watch 3 получили всего 3 года поддержки

Окно программной поддержки От компании Google для смартфонов Pixel 8a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold составляет целых семь лет, что на самом деле очень много даже по современным меркам флагманских гаджетов. Это беспрецедентный срок для индустрии мобильной электроники, и Google явно заслуживает похвалы за такой подход к поддержке своих пользователей — большинство людей, скорее всего, поменяют свои смартфоны задолго до истечения этих семи лет, так как по статистике смартфоны меняются раз в 3-4 года. Однако в случае с умными часами компания Google по какой-то причине действует иначе.

Как оригинальные Pixel Watch, так и Pixel Watch 2 получили гарантию программной поддержки всего на три года, а теперь оказалось, что новые умные часы Pixel Watch 3 оказались в той же ситуации, когда уже через три года патчи они получать не будут. Конечно, Google может выпустить обновления для Pixel Watch 3 и после октября 2027 года (что странно, поскольку часы были анонсированы в августе, но на официальном сайте указан именно октябрь), но это не гарантировано и очень сильно зависит от общего количества активных устройств к тому моменту. Соответственно, можно заметить крайне внушительное различие в подходе к смартфонам и умным часам, хотя оба устройства можно назвать умными и они генерируют производителю внушительную долю дохода на самом деле. Возможно, предполагается, что пользователи меняют свои умные часы чаще, чем смартфоны.