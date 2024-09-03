Google Pixel Watch 3 получили всего 3 года поддержки

Как оригинальные Pixel Watch, так и Pixel Watch 2 получили гарантию программной поддержки всего на три года, а теперь оказалось, что новые умные часы Pixel Watch 3 оказались в той же ситуации, когда уже через три года патчи они получать не будут. Конечно, Google может выпустить обновления для Pixel Watch 3 и после октября 2027 года (что странно, поскольку часы были анонсированы в августе, но на официальном сайте указан именно октябрь), но это не гарантировано и очень сильно зависит от общего количества активных устройств к тому моменту. Соответственно, можно заметить крайне внушительное различие в подходе к смартфонам и умным часам, хотя оба устройства можно назвать умными и они генерируют производителю внушительную долю дохода на самом деле. Возможно, предполагается, что пользователи меняют свои умные часы чаще, чем смартфоны.