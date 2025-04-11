Google Pixel Watch 4 показали на рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks и профильное издание 91mobiles опубликовали качественные изображения умных часов Google Pixel Watch 4, релиз которых ожидается грядущим летом. Новинка получит круглый экран с тонкими рамками, корпус толщиной 14,3 мм против 12,3 мм у предыдущего поколения, две неизвестные кнопки, навигационную головку, предустановленную операционную систему Wear OS 5 и процессор Snapdragon W5 Gen 2.

Напомним, что Pixel Watch 3 оснащаются версиями на 41 и 45 мм с 1,2- или 1,4-дюймовыми дисплеями с пиковой яркостью 2000 кд/кв.м, чипом Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, датчиками измерения показателей организма, а также батареей ёмкостью 310 мАч и 420 мАч.

Представлены часы Casio G-Shock GA-010-1A1 …
Компания Casio пополнила ассортимент аналогово-цифровых часов моделью G-Shock GA-010-1A1, которая получил…
Представлены часы Casio Pro Trek PRG-340L-5JF…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями Pro Trek PRG-340L-5JF и PRG-340B-3JF, которые отличаю…
Fitbit выплатит огромный штраф за дефектные часы Ionic…
Сегодня появилась новость о том, что компания Fitbit обязана выплатить штраф в размере 12,25 миллиона дол…
Pebble Core 2 Duo готовятся к официальному релизу…
Эрик Мигиковски, создатель оригинальных умных часов Pebble, готовится выпустить две новые модели — его но…
Официально: Vivo Watch 5 готовы к выходу …
Компания Vivo объявила, что официальный релиз умных часов Vivo Watch 5 состоится в Китае уже в текущем ме…
Atari представила умные часы 2600 My Play Watch…
Сегодня компания Atari выпустила новые умные часы, которые делают ставку на развлечение, а не на функцион…
Представлены часы HONOR Watch 5 Ultra…
Компания HONOR пополнила ассортимент премиальных умных часов моделью Watch 5 Ultra, главной особенностью …
Часы Amazfit T-Rex 3 выпустили в новом цвете …
Бренд Amazfit выпустил на китайский рынок новую версию защищенных умных часов T-Rex 3, которая получила «…
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor