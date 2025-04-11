Google Pixel Watch 4 показали на рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks и профильное издание 91mobiles опубликовали качественные изображения умных часов Google Pixel Watch 4, релиз которых ожидается грядущим летом. Новинка получит круглый экран с тонкими рамками, корпус толщиной 14,3 мм против 12,3 мм у предыдущего поколения, две неизвестные кнопки, навигационную головку, предустановленную операционную систему Wear OS 5 и процессор Snapdragon W5 Gen 2.

Напомним, что Pixel Watch 3 оснащаются версиями на 41 и 45 мм с 1,2- или 1,4-дюймовыми дисплеями с пиковой яркостью 2000 кд/кв.м, чипом Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, датчиками измерения показателей организма, а также батареей ёмкостью 310 мАч и 420 мАч.