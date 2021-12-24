Google Pixel Watch будет иметь помощника нового поколения

Google разрабатывает собственную программную платформу Wear OS с 2014 года, но за все это время компания ни разу не продавала умные часы под брендом Google с этим программным обеспечением. В течение многих лет ходили слухи об умных часах под брендом Pixel. Мы также видели потенциальные циферблаты, два из которых также появились на рендерах. Теперь стало известно что грядущие Pixel Watch будут включать в себя Google Assistant следующего поколения вместе с чипом Exynos.

Команда 9to5Google обнаружила несколько ссылок на «rohan», кодовое имя, которое, как предполагается, будет использовать Pixel Watch. Ассистент следующего поколения также является эксклюзивом Pixel.