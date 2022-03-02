Google Pixel Watch и Pixel 6a появляются в системе сертификации операторов связи США

Ожидается, что предполагаемые Pixel Watch от Google будут выпущены в ближайшее время и они уже появились в системе сертификации операторов связи США. Это еще не все, Pixel 6a также указан в списке, а это означает, что мы должны ожидать некоторых официальных подробностей о датах их запуске новых устройств.

Pixel Watch указаны под кодовым названием «Rohan» в сером, черном и золотом цветах. Умные часы будут поставляться с 32 ГБ памяти и, как ожидается, будут поддерживать сотовую связь. Никаких других характеристик в отчете не раскрывается. Прошлые утечки указывали на круглый безрамочный дисплей с единственной аппаратной кнопкой сбоку. Также ожидается чип Exynos производства Samsung и Google Wear OS 3 из коробки.

Pixel 6a под кодовым названием «Bluejay» представлен в черном, белом и зеленом цветах с объемом памяти 128 ГБ. В списке нет никаких других спецификаций, но прошлые слухи предполагают, что бюджетный Pixel будет выпущен в мае. Pixel 6a скорее всего, будет оснащен 6,2-дюймовым OLED-дисплеем, сканером отпечатков пальцев на дисплее и процессором Google Tensor, как Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Сообщается, что модуль камер будет оснащен основным датчиком Sony IMX363 на 2,2 МП и сверхширокоугольным датчиком Sony IMX355 на 12 МП.
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