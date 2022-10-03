Google Pixel Watch показали на рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks поделился качественными рендерами умных часов Google Pixel Watch, официальный релиз которых ожидается 6 октября. Инсайдер утверждает, что на этих изображениях впервые демонстрируются все расцветки и варианты ремешков грядущей новинки. Также сообщается, что часы оснастят защитой от в соответствии со степенью 5ATM, защитным стеклом Gorilla Glass, функцией отслеживания сна, датчиком ЧСС, возможностью регистрации ЭКГ, режимом ЧП с отправкой сообщения и доступом к сервису Fitbit Premium на шесть месяцев. Ранее другой информатор, Роланд Квандт, раскрыл цены Pixel Watch в Великобритании и остальной Европе – 340 фунтов и 380 евро соответственно.