Google Pixel Watch получат два процессора

Как вы, возможно, знаете, скоро в продаже появятся умные часы Pixel Watch. Давний плод воображения технических энтузиастов, в этом году он на самом деле реален — сама Google подтвердил это, по-видимому, не в силах сохранить скорый релиз в секрете, хотя полноценный запуск должен состояться только «этой осенью». Скорее всего это значит, что релиз состоится где-то в октябре текущего года. Это значит, у нас впереди несколько месяцев постоянных утечек информации о Pixel Watch, и последняя из них примерно неделю назад сообщила нам, что носимое устройство будет использовать чипсет Samsung Exynos 9110. Это немного беспокоит, поскольку этот процессор вышел в релиз ещё в 2018 году и построен на 10-нм техпроцессе.

Сегодня новый источник, по-видимому, подтверждает приведенную выше информацию, добавляя новые данные: очевидно, Pixel Watch действительно будут использовать Exynos 9110, но у них также будет сопроцессор на борту. Это напоминает нам о систему на чипе Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, которая имеет основной процессор, а также дополнительный сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением, который питает постоянно включенный дисплей и некоторые датчики. Это обеспечивает лучшее время автономной работы, поскольку основной процессор используется только тогда, когда вы активно взаимодействуете со своим устройством. Впрочем, пока что информация носит характер слуха, а не официальных данных, при этом нет никаких подтверждений о том, что сопроцессор будет выполнять именно эту функцию.
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