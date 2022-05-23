Google Pixel Watch получат два процессора

Сегодня новый источник, по-видимому, подтверждает приведенную выше информацию, добавляя новые данные: очевидно, Pixel Watch действительно будут использовать Exynos 9110, но у них также будет сопроцессор на борту. Это напоминает нам о систему на чипе Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, которая имеет основной процессор, а также дополнительный сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением, который питает постоянно включенный дисплей и некоторые датчики. Это обеспечивает лучшее время автономной работы, поскольку основной процессор используется только тогда, когда вы активно взаимодействуете со своим устройством. Впрочем, пока что информация носит характер слуха, а не официальных данных, при этом нет никаких подтверждений о том, что сопроцессор будет выполнять именно эту функцию.